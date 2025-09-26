ЗМІ: двох підлітків у Нідерландах підозрюють у шпигунстві для російських хакерів

У Нідерландах затримали двох неповнолітніх, їх підозрюють у зборі інформації про Wi-Fi-мережі для пов’язаного з Росією хакера.

Про це повідомляє De Telegraaf, пише "Європейська правда".

Поліція затримала двох 17-річних хлопців, їх підозрюють у зборі інформації у Гаазі на замовлення проросійського хакера, який завербував їх через Telegram.

Один з підозрюваних нібито ходив повз будівлі Європолу, Євроюсту та посольства Канади у серпні з пристроєм, що дозволяє побачити найближчі Wi-Fi-мережі та, іноді, перехопити дані.

Це можливо перший відомий випадок, коли неповнолітніх у Нідерландах використали як агентів в інтересах іноземної держави.

Батько одного з підозрюваних у коментарі виданню сказав, що не міг уявити такої історії зі своїм сином, який ще навчається, підробляє у супермаркеті і поза тим більшість часу проводить вдома за екраном.

У прокуратурі відмовилися повідомляти якісь деталі розслідування через вік підозрюваних та важливість розслідування. Підтвердили лише факт затримання хлопців.

Одного відпустили під домашній арешт з електронним браслетом, іншого – залишили під вартою ще на 14 днів.

У Румунії нещодавно оголосили вирок колумбійцю, який планував диверсії за вказівкою Росії.

У Польщі повідомляли про затримання таксиста з Білорусі, який ймовірно мав завдання шпигувати за білоруською діаспорою у Польщі.