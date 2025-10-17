Дело подростков-шпионов в Нидерландах: прокуратура не имеет доказательств давления со стороны РФ

Нидерландская прокуратура не имеет доказательств того, что Россия оказывала давление на трех подростков, задержанных в конце сентября по подозрению в шпионаже для российских хакеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило в пятницу.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf написало, что российские хакеры якобы оказывали давление на одного из трех подозреваемых в шпионаже подростков, потому что знали его домашний адрес.

Отец парня также рассказал изданию, что других детей из школы его сына и из их района заманили в Telegram-группы, которыми пользовались российские хакеры.

В генеральной прокуратуре Нидерландов сказали, что хакерская группа, связанная с властями РФ, наняла одного из трех парней для картографирования Wi-Fi-сетей в Гааге.

Парень привлек двух других к сбору этих данных, которые они передали хакерской группе за вознаграждение, а не под давлением. "Также нет никаких признаков того, что на подозреваемого, который контактировал с хакерской группой, оказывалось давление", – заявили в прокуратуре.

Напомним, в конце сентября в Нидерландах на основании информации от военной разведки задержали двух подростков. Их подозревают в сборе информации в Гааге по заказу пророссийского хакера.

Еще один парень был допрошен полицией, которая изъяла у него носители данных, но не был арестован из-за "ограниченной роли в деле".

Напомним, в Румынии недавно вынесли приговор колумбийцу, который планировал диверсии по указанию России.