Зеленський приїхав до Трампа з картами

Президент Володимир Зеленський привіз до Білого дому карти, на яких показані вразливі місця російської військової економіки та оборонно-промислового комплексу.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам розповів співрозмовник в українській делегації на переговорах у Вашингтоні.

За словами джерела, українська делегація підготувала карти з "больовими точками" російської оборонної промисловості та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Владіміра Путіна припинити війну.

Імовірно, карти є частиною дискусії між Україною та США про потенційне надання крилатих ракет Tomahawk і українських ударів по цілях углиб Росії.

На відкритій частині зустрічі у пʼятницю президент Володимир Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

Президент США сказав, що під час зустрічі з Зеленським обговорить зокрема свою телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним, яка відбулась напередодні.