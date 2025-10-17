Трамп обговорить із Зеленським свою розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським обговорить, зокрема, свою телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним, яка відбулась напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, де він приймає Зеленського.

Трамп похвалив Зеленського, сказавши, що той "багато пережив" під час війни в Україні. Він також назвав його "сильним лідером".

"Як ви знаєте, вчора ми мали важливу розмову з президентом Путіним, і ми будемо про це говорити", – зазначив Трамп.

Раніше Трамп також пояснив вибір місця зустрічі з Владіміром Путіним тим, що йому подобається премʼєр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

За даними ЗМІ, європейські лідери намагаються вибороти собі місце за столом переговорів після того, як останній контакт президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним поставив під загрозу їхні зусилля щодо посилення тиску на Росію.