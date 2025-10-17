Зеленский приехал к Трампу с картами

Президент Владимир Зеленский привез в Белый дом карты, на которых показаны уязвимые места российской военной экономики и оборонно-промышленного комплекса.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам рассказал собеседник в украинской делегации на переговорах в Вашингтоне.

По словам источника, украинская делегация подготовила карты с "болевыми точками" российской оборонной промышленности и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну.

Вероятно, карты являются частью дискуссии между Украиной и США о потенциальном предоставлении крылатых ракет Tomahawk и украинских ударов по целям в глубине России.

На открытой части встречи в пятницу президент Владимир Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

Президент США сказал, что во время встречи с Зеленским обсудит, в частности, свой телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся накануне.