У США засудили до 2 місяців в’язниці ексдипломата РФ за брехню ФБР

У США оголосили вирок колишньому російському дипломату Сергєю Шестакову за неправдиві свідчення в ФБР, йому присудили 2 місяці ув’язнення.

Про це повідомляє Radio Free Europe, пише "Європейська правда".

Колишнього дипломата РФ Сергєя Шестакова судили у контексті справи щодо зв’язків топпосадовця ФБР Чарльза Макгонігала з підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою– за неправдиві свідчення ФБР.

Прокурори аргументували у суді, що 71-річний Шестаков, який з 2013 року отримав громадянство США і працював уповноваженим перекладачем у федеральному суді, знав, що давати агентам неправдиві свідчення є кримінальним злочином.

За підсумками розгляду справи окружний суддя Джед Реткофф присудив Шестакову два місяці ув’язнення і ще два роки під наглядом, а також штраф у розмірі 100 євро. Відбуття покарання почнеться у лютому. Це м’якший вирок, аніж просили прокурори.

У центрі справи було давнє знайомство і спілкування Шестакова з іншим колишнім російським дипломатом Євгенієм Фокіним.

Фокін обіймав топпосаду в основній холдинговій компанії олігарха Дерипаски En+. Згідно з судовими документами, у липні 2019 року він опинився під наглядом ФБР, а під час поїздки до США у 2021 році його електронні пристрої вилучили й обшукали, а згодом скасували візу за рекомендацією ФБР, де заявили про його зв’язки із зовнішньою розвідкою Росії.

Згідно з судовими документами, Шестаков познайомив Макгонігала із Фокіним.

Згодом у листопаді 2021 році у свідченнях ФБР Шестаков применшив свій рівень знайомства із Фокіним, як і те, що він знав між контакти між ним і Макгонігалом.

Пізніше Шестаков реєструвався як іноземний агент та розкрив співпрацю з Фокіним та En+.

У січні 2023 року його затримали вдома у Коннектикуті та висунули п’ять звинувачень, з яких більшість потім відхилили. У звинуваченні щодо неправдивих свідчень він врешті визнав провину.

Самого Макгонігала у грудні 2023 року засудили до понад 4 років ув’язнення і багатотисячного штрафу за зв’язки з Дерипаскою.