В США приговорили к 2 месяцам тюрьмы экс-дипломата РФ за ложь ФБР

В США вынесли приговор бывшему российскому дипломату Сергею Шестакову за ложные показания в ФБР, ему присудили 2 месяца заключения.

Об этом сообщает Radio Free Europe, пишет "Европейская правда".

Бывшего дипломата РФ Сергея Шестакова судили в контексте дела о связях топ-чиновника ФБР Чарльза Макгонигала с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской – за ложные показания ФБР.

Прокуроры аргументировали в суде, что 71-летний Шестаков, который с 2013 года получил гражданство США и работал уполномоченным переводчиком в федеральном суде, знал, что давать агентам ложные показания является уголовным преступлением.

По итогам рассмотрения дела окружной судья Джед Реткофф приговорил Шестакова к двум месяцам тюремного заключения и еще двум годам под надзором, а также штрафу в размере 100 евро. Отбывание наказания начнется в феврале. Это более мягкий приговор, чем просили прокуроры.

В центре дела было давнее знакомство и связи Шестакова с другим бывшим российским дипломатом Евгением Фокиным.

Фокин занимал топ-пост в основной холдинговой компании олигарха Дерипаски En+. Согласно судебным документам, в июле 2019 года он оказался под наблюдением ФБР, а во время поездки в США в 2021 году его электронные устройства изъяли и обыскали, а впоследствии отменили визу по рекомендации ФБР, где заявили о его связях с внешней разведкой России.

Согласно судебным документам, Шестаков познакомил Макгонигала с Фокиным.

В ноябре 2021 года в показаниях ФБР Шестаков преуменьшил степень своего знакомства с Фокиным, а также то, что он знал о контактах между ним и Макгонигалом.

Позже Шестаков регистрировался в качестве иностранного агента и раскрыл сотрудничество с Фокиным и En+.

В январе 2023 года его задержали дома в Коннектикуте и выдвинули пять обвинений, большинство из которых затем были отклонены. В обвинении в даче ложных показаний он в конечном итоге признал вину.

Самого Макгонигала в декабре 2023 года приговорили к более чем 4 годам тюремного заключения и многотысячному штрафу за связи с Дерипаской.