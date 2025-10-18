У Трампа заявили, що у США "вичерпується терпіння" щодо війни в України

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп продовжує "посилено" працювати над досягненням миру, однак терпіння Вашингтона щодо війни РФ проти України "вичерпується".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі Fox News сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона нагадала, що Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав розмову з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

"І в обох випадках бесіди були сердечними, але дуже відвертими, і президент Сполучених Штатів сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими і втомленими від цієї війни", – сказала Левітт.

За її словами, Росія та Україна мають визнати "реалії на місцях" і "досягти мирної угоди".

"Тому що терпіння президента Трампа і американського народу до цієї війни вичерпується. Він був дуже відвертий", – підкреслила речниця Білого дому.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що бачить шанс досягти домовленості про припинення російсько-української війни найближчим часом.

Також Трамп знову заговорив про віру у те, що правитель Росії зацікавлений у завершенні війни, та що Україні й РФ "треба домовлятися".