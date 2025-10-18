Трамп бачить шанс "завершити війну" вже у найближчі тижні

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить шанс досягти домовленості про припинення російсько-української війни найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Axios.

Трамп сказав, що вірить у можливість припинити війну в Україні ближчим часом, можливо навіть до того, як він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем наприкінці жовтня.

"Якщо проявити гнучкість, думаю, у нас дуже гарний шанс покласти край цій війні", – додав він.

Також Трамп знову заговорив про віру у те, що правитель Росії зацікавлений у завершенні війни, та що Україні й РФ "треба домовлятися".

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося,що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Співрозмовник у делегації розповів, що президент України прибув на зустріч із мапами, щоб показати вразливі точки російського ОПК та економіки.

Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

У переддень зустрічі Трамп зателефонував Владіміру Путіну, після чого сказав, що тому "не подобається" перспектива надання Україні Tomahawk, та сказав, що вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів напевно не на часі.

При цьому очільник Білого дому визнає, що Путін, можливо, намагається затягнути час.