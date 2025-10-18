Трамп знову заявив, що Україні й РФ "треба домовлятися"

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що, на його думку, очільник Кремля також прагне завершення війни, тому Росії і Україні слід домовлятись.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, також його слова наводить Axios.

Трамп написав, що зустріч з президентом України була "дуже цікавою і сердечною".

"Але я сказав йому, і так само наполегливо пропонував президенту Путіну, що пора припинити убивства і домовлятися про угоду. Вже достатньо крові пролито… Вони мають зупинитися там де є. Хай обидві сторони кажуть про перемогу, хай Історія розсудить. Більше не буде стрілянини і смертей, і не будуть витрачатися нереальні суми грошей", – заявив Трамп.

Він продовжив допис своїми звичними твердженнями, що "війн ніколи б не почалася, якби він був президентом".

Як повідомляє Axios, також Трамп після розмови з Путіним та зустрічі із Зеленським знову висловив думку, що очільник Кремля хотів би завершення війни.

"Думаю, президент Зеленський хоче, щоб це відбулося, і президент Путін хоче, щоб це відбулося. Тепер усе, що їм треба зробити – це трохи поступитися", – сказав президент США.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося,що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Співрозмовник у делегації розповів, що президент України прибув на зустріч із мапами, щоб показати вразливі точки російського ОПК та економіки.

Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

У переддень зустрічі Трамп зателефонував Владіміру Путіну, після чого сказав, що тому "не подобається" перспектива надання Україні Tomahawk, та сказав, що вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів напевно не на часі.

При цьому очільник Білого дому визнав, що Путін, можливо, намагається затягнути час.