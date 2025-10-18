У Трампа заявили, что у США "иссякает терпение" в отношении войны в Украине

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжает "усиленно" работать над достижением мира, однако терпение Вашингтона относительно войны РФ против Украины "исчерпывается".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире Fox News сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она напомнила, что Трамп 17 октября принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, а перед тем имел разговор с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

"И в обоих случаях беседы были сердечными, но очень откровенными, и президент Соединенных Штатов сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими и уставшими от этой войны", – сказала Левитт.

По ее словам, Россия и Украина должны признать "реалии на местах" и "достичь мирного соглашения".

"Потому что терпение президента Трампа и американского народа к этой войне исчерпывается. Он был очень откровенен", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что видит шанс достичь договоренности о прекращении российско-украинской войны в ближайшее время.

Также Трамп снова заговорил о вере в то, что правитель России заинтересован в завершении войны, и что Украине и РФ "надо договариваться".