У Вірменії очікують прогресу у налагодженні відносин з Туреччиною

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що у найближчі тижні та місяці очікує на прогрес у налагодженні відносин з Туреччиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вірменський міністр сказав в інтерв’ю DW.

Мірзоян розповів про "хороший діалог із Туреччиною на багатьох рівнях": лідерів, міністрів закордонних справ, спеціальних посланців і технічних груп.

За його словами, після укладення мирної угоди з Азербайджаном він не бачить перепони для відкриття вірмено-турецького кордону і для встановлення вірмено-турецьких дипломатичних відносин.

Глава МЗС Вірменії зазначив, що турецька сторона також висловлює готовність до нормалізації відносин.

"Тому я вважаю, що найближчими тижнями і місяцями ми доб'ємося досить відчутного прогресу в цьому напрямку. Це питання, я не знаю, максимум кількох місяців. Це моє сприйняття. Подивимося, як усе складеться", – резюмував він.

Вірменія і Туреччина, між якими немає дипломатичних відносин понад 30 років та закрито наземний кордон понад 30 років, почали перемовини про нормалізацію відносин після так званої 44-денної війни, або ж Другої Нагірно-Карабаської війни у 2020 році.

Нагадаємо, на початку вересня літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вперше за 30 років використав повітряний простір Азербайджану.

Згодом представники Вірменії та Туреччини провели зустріч на вірменській території щодо нормалізації відносин.

