В Армении ожидают прогресса в налаживании отношений с Турцией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в ближайшие недели и месяцы ожидает прогресса в налаживании отношений с Турцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом армянский министр сказал в интервью DW.

Мирзоян рассказал о "хорошем диалоге с Турцией на многих уровнях": лидеров, министров иностранных дел, специальных посланников и технических групп.

По его словам, после заключения мирного соглашения с Азербайджаном он не видит преграды для открытия армяно-турецкой границы и для установления армяно-турецких дипломатических отношений.

Глава МИД Армении отметил, что турецкая сторона также выражает готовность к нормализации отношений.

"Поэтому я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьемся достаточно ощутимого прогресса в этом направлении. Это вопрос, я не знаю, максимум нескольких месяцев. Это мое восприятие. Посмотрим, как все сложится", – резюмировал он.

Армения и Турция, между которыми нет дипломатических отношений более 30 лет и закрыта наземная граница более 30 лет, начали переговоры о нормализации отношений после так называемой 44-дневной войны, или Второй Нагорно-Карабахской войны в 2020 году.

Напомним, в начале сентября самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана.

Впоследствии представители Армении и Турции провели встречу на армянской территории по нормализации отношений.

