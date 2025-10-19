ЗМІ: у ЄС обговорюють розширення заходів з перевірки суден "тіньового флоту" РФ

Європейська служба зовнішніх справ запропонувала розширити повноваження держав ЄС щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" Росії, які використовуються для транспортування нафти в обхід стелі цін.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у документі дипломатичного відомства ЄС, із яким ознайомилось видання Politico.

У цитованому документі Європейська служба зовнішніх справ пропонує надати державам-членам ЄС "додатковий інструмент для підвищення ефективності заходів з забезпечення дотримання законодавства, включно зі створенням підстав для огляду суден "тіньового флоту".

Документ пропонує укласти "потенційні двосторонні угоди між державами прапора (тобто державами, під прапором яких ходять судна. – Ред.) та ЄС про попередньо санкціоновані огляди".

Ця пропозиція, як ідеться у документі, має бути сформульована у вигляді декларації до кінця листопада 2025 року і відтак ухвалена на засіданні міністрів закордонних справ ЄС, пише Politico.

Після цього глава дипломатії ЄС Кая Каллас "звернеться до Ради (ЄС. – Ред.) із проханням про дозвіл розпочати переговори про укладення двосторонніх угод з визначеними державами прапора".

Питання суден "тіньового флоту" має значні наслідки для Євросоюзу, оскільки вони не тільки сприяють посиленню військової економіки Росії, але й становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства.

Європейський Союз поступово вживає заходів проти "тіньового флоту" Росії; очікується, що в наступному пакеті санкцій будуть три фірми, які видали фальшиві документи про прапор певної країни низці танкерів флоту.

Заходи проти "тіньового флоту" вживають і окремі держави-члени. Нещодавно, як відомо, Франція затримала один з танкерів біля свого атлантичного узбережжя. У підсумку танкер продовжив рух за маршрутом, але капітану доведеться з’явитися у французькому суді.