СМИ: в ЕС обсуждают расширение мер по проверке судов "теневого флота" РФ

Европейская служба внешних дел предложила расширить полномочия государств ЕС по досмотру судов так называемого "теневого флота" России, которые используются для транспортировки нефти в обход потолка цен.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в документе дипломатического ведомства ЕС, с которым ознакомилось издание Politico.

В цитируемом документе Европейская служба внешних дел предлагает предоставить государствам-членам ЕС "дополнительный инструмент для повышения эффективности мер по обеспечению соблюдения законодательства, включая создание оснований для досмотра судов "теневого флота".

Документ предлагает заключить "потенциальные двусторонние соглашения между государствами флага (то есть государствами, под флагом которых ходят суда. – Ред.) и ЕС о предварительно санкционированных осмотрах".

Это предложение, как говорится в документе, должно быть сформулировано в виде декларации до конца ноября 2025 года и затем принято на заседании министров иностранных дел ЕС, пишет Politico.

После этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас "обратится к Совету (ЕС. – Ред.) с просьбой о разрешении начать переговоры о заключении двусторонних соглашений с определенными государствами флага".

Вопрос судов "теневого флота" имеет значительные последствия для Евросоюза, поскольку они не только способствуют укреплению военной экономики России, но и представляют угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства.

Европейский Союз постепенно принимает меры против "теневого флота" России; ожидается, что в следующем пакете санкций будут три фирмы, которые выдали фальшивые документы о флаге определенной страны ряду танкеров флота.

Меры против "теневого флота" принимают и отдельные государства-члены. Недавно, как известно, Франция задержала один из танкеров у своего атлантического побережья. В итоге танкер продолжил движение по маршруту, но капитану придется явиться во французский суд.