Німеччина відкликає посла з Грузії

Міністерство закордонних справ Німеччини у неділю оголосило про відкликання свого посла в Грузії Петера Фішера – одного з відвертих критиків нинішньої грузинської влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це відомство написало на Х.

Німецьке МЗС вказало, що грузинське керівництво "протягом багатьох місяців агітує проти ЄС, а також проти посла Німеччини особисто".

"Тому МЗС Німеччини вирішило відкликати посла Фішера для консультацій, щоб обговорити наступні кроки. Завтра Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорюватиме Грузію", – додали там.

Seit vielen Monaten hetzt die georgische Führung gegen EU, 🇩🇪 & auch den deutschen Botschafter persönlich. @AussenMinDE hat daher entschieden, Bo. Fischer zu Konsultationen zurückzurufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Morgen befasst sich der EU-Außenrat mit #Georgien. – Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 19, 2025

Посол Німеччини у Грузії Петер Фішер регулярно критикує антиєвропейський курс "Грузинської мрії" і попереджає про можливі наслідки для країни.

У вересні через це його викликали до Міністерства закордонних справ Грузії.