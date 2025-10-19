Укр Рус Eng

Німеччина відкликає посла з Грузії

Новини — Неділя, 19 жовтня 2025, 14:42 — Олег Павлюк

Міністерство закордонних справ Німеччини у неділю оголосило про відкликання свого посла в Грузії Петера Фішера – одного з відвертих критиків нинішньої грузинської влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це відомство написало на Х.

Німецьке МЗС вказало, що грузинське керівництво "протягом багатьох місяців агітує проти ЄС, а також проти посла Німеччини особисто".

"Тому МЗС Німеччини вирішило відкликати посла Фішера для консультацій, щоб обговорити наступні кроки. Завтра Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорюватиме Грузію", – додали там.

Посол Німеччини у Грузії Петер Фішер регулярно критикує антиєвропейський курс "Грузинської мрії" і попереджає про можливі наслідки для країни.

У вересні через це його викликали до Міністерства закордонних справ Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Грузія
Реклама: