Германия отзывает посла из Грузии

Министерство иностранных дел Германии в воскресенье объявило об отзыве своего посла в Грузии Петера Фишера – одного из откровенных критиков нынешней грузинской власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ведомство написало на Х.

Немецкий МИД указал, что грузинское руководство "на протяжении многих месяцев агитирует против ЕС, а также против посла Германии лично".

"Поэтому МИД Германии решил отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить следующие шаги. Завтра Совет министров иностранных дел ЕС будет обсуждать Грузию", – добавили там.

Seit vielen Monaten hetzt die georgische Führung gegen EU, 🇩🇪 & auch den deutschen Botschafter persönlich. @AussenMinDE hat daher entschieden, Bo. Fischer zu Konsultationen zurückzurufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Morgen befasst sich der EU-Außenrat mit #Georgien. – Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 19, 2025

Посол Германии в Грузии Петер Фишер регулярно критикует антиевропейский курс "Грузинской мечты" и предупреждает о возможных последствиях для страны.

В сентябре из-за этого его вызвали в Министерство иностранных дел Грузии.