Укр Рус Eng

Германия отзывает посла из Грузии

Новости — Воскресенье, 19 октября 2025, 14:42 — Олег Павлюк

Министерство иностранных дел Германии в воскресенье объявило об отзыве своего посла в Грузии Петера Фишера – одного из откровенных критиков нынешней грузинской власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ведомство написало на Х.

Немецкий МИД указал, что грузинское руководство "на протяжении многих месяцев агитирует против ЕС, а также против посла Германии лично".

"Поэтому МИД Германии решил отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить следующие шаги. Завтра Совет министров иностранных дел ЕС будет обсуждать Грузию", – добавили там.

Посол Германии в Грузии Петер Фишер регулярно критикует антиевропейский курс "Грузинской мечты" и предупреждает о возможных последствиях для страны.

В сентябре из-за этого его вызвали в Министерство иностранных дел Грузии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Грузия
Реклама: