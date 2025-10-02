Чому Європа вже не повернеться до довоєнних часів і які нові виклики на неї чекають

Коли на початку 1940-х у Європі вирувала Друга світова війна, у Стокгольмі вийшли друком мемуари емігранта Стефана Цвейга "Світ учора: Спогади європейця". Сповнений смутку, Цвейг описував "злам часу", який поклав край старій Європі у вогні двох жахливих світових воєн.

Варто нагадати, що попереднє відходження Америки з континенту створило фатальну прогалину, якою скористалися радикальні ідеології та мова ненависті.

За Гітлера й нацистів крайні націоналісти, прославителі насильства й расизму, вороги демократії та палкі прихильники диктатури вирішили, що настав їхній час. Нацисти захопили владу й свідомо розв’язали Другу світову війну, кинувши Європу в прірву.

Про небезпечний "злам часу", в який потрапили Європа і Сполучені Штати, читайте в колонці віцеканцлера та міністра закордонних справ Німеччини (1998-2005 рр.) Йошка Фішера Нова реальність для Європи: яким буде світ з війною, але без допомоги США. Далі – стислий її виклад.

Чи не переживають сьогодні європейці ще один злам, ставить питання автор колонки.

"Росія не лише розв’язала війну на знищення України, а й почала випробовувати готовність НАТО захищати свій повітряний простір – дронами, що вторгаються в Польщу й Румунію, та літаками, які пролітають над Естонією", – пише Йошка Фішер.

І все ж, хоча заяви США про солідарність після повернення Дональда Трампа в Білий дім часто звучали досить слабко, колишній німецький міністр не вважає, що ситуація співмірна світовій війні.

Водночас автор колонки попереджає, що страх американського президента щодо переростання війни в Україні у велике зіткнення лише підвищує ризик саме такого результату.

"Політика його адміністрації – умиротворення Кремля й агресія проти європейських союзників – очевидно заохотила Путіна тиснути ще сильніше", – констатує Йошка Фішер.

За його словами, Владімір Путін бачить можливість перекроїти – за допомогою Трампа (добровільною чи мимовільною) – світовий порядок на свою користь. Європа, на думку колишнього віцеканцлера Німеччини, – перший об’єкт ревізіоністської стратегії господаря Кремля, адже вона військово слабка й нерішуча, та більше не може повністю покладатися на Америку.

На думку автора колонки, у небезпеці не тільки Європа, яка нехтувала обов’язками, що постали разом зі зростанням добробуту, а й сама Америка.

"Земля вільних" на наших очах перетворюється на олігархічну автократію. Нескінченний потік указів із Білого дому докорінно змінив місце Америки у світі", – пише ексміністр закордонних справ Німеччини.

Він наголошує, що світ без сильної демократичної Америки буде принципово іншим – і безумовно гіршим.

"Як і Цвейг, я не можу позбутися враження, що над нами заходить сонце. Щось безперечно добігає кінця.

Моє прихильне ставлення до ідеї трансатлантичного Заходу та до образу Америки як бастіону свободи, демократії й безпеки було глибоким і тривалим.

Але це був світ учорашній", – резюмує автор.

Докладніше – в колонці Йошка Фішера Нова реальність для Європи: яким буде світ з війною, але без допомоги США.