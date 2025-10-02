Почему Европа уже не вернется к довоенным временам и какие новые вызовы ее ждут

Когда в начале 1940-х в Европе бушевала Вторая мировая война, в Стокгольме вышли в свет мемуары эмигранта Стефана Цвейга "Мир вчера: Воспоминания европейца". Полный грусти, Цвейг описывал "перелом времени", который положил конец старой Европе в огне двух ужасных мировых войн.

Стоит напомнить, что предыдущее ухождение Америки с континента создало роковую брешь, которой воспользовались радикальные идеологии и язык ненависти.

За Гитлером и нацистами крайние националисты, прославители насилия и расизма, враги демократии и горячие сторонники диктатуры решили, что настало их время. Нацисты захватили власть и сознательно развязали Вторую мировую войну, бросив Европу в пропасть.

Не переживают ли сегодня европейцы еще один перелом, задается вопросом автор колонки.

"Россия не только развязала войну на уничтожение Украины, но и начала испытывать готовность НАТО защищать свое воздушное пространство – дронами, вторгающимися в Польшу и Румынию, и самолетами, пролетающими над Эстонией", – пишет Йошка Фишер.

И все же, хотя заявления США о солидарности после возвращения Дональда Трампа в Белый дом часто звучали довольно слабо, бывший немецкий министр не считает, что ситуация сопоставима с мировой войной.

В то же время автор колонки предупреждает, что страх американского президента перед перерастанием войны в Украине в крупное столкновение только повышает риск именно такого исхода.

"Политика его администрации – умиротворение Кремля и агрессия против европейских союзников – очевидно, побудила Путина давить еще сильнее", – констатирует Йошка Фишер.

По его словам, Владимир Путин видит возможность перекроить – с помощью Трампа (добровольной или недобровольной) – мировой порядок в свою пользу. Европа, по мнению бывшего вице-канцлера Германии, – первый объект ревизионистской стратегии хозяина Кремля, ведь она военно слаба и нерешительна, и больше не может полностью полагаться на Америку.

По мнению автора колонки, в опасности находится не только Европа, которая пренебрегала обязанностями, возникшими вместе с ростом благосостояния, но и сама Америка.

"Земля свободных" на наших глазах превращается в олигархическую автократию. Бесконечный поток указов из Белого дома коренным образом изменил место Америки в мире", – пишет экс-министр иностранных дел Германии.

Он подчеркивает, что мир без сильной демократической Америки будет принципиально другим – и безусловно худшим.

"Как и Цвейг, я не могу избавиться от впечатления, что над нами заходит солнце. Что-то бесспорно подходит к концу.

Мое благосклонное отношение к идее трансатлантического Запада и к образу Америки как бастиона свободы, демократии и безопасности было глубоким и длительным.

Но это был мир вчерашний", – резюмирует автор.

