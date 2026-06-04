У керівній партії Литви запевняють, що не збираються міняти главу МЗС

У керівній Литовській соціал-демократичній партії запевнили, що інформація про заміну міністра закордонних справ, яка нещодавно з’явилась у ЗМІ, не відповідає дійсності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила віцеголова литовських соціал-демократів Юрате Зайлскене, яку цитує LRT.

За її словами, планів змінювати главу литовської дипломатії немає.

"Я вважаю, що це дійсно неправда. З цього приводу я можу сказати, що це точно не так", – зазначила Зайлскене.

Вона додала, що її влаштовує робота Кястутіса Будріса і вона не має до нього жодних претензій.

Нещодавно LRT із посиланням на джерела повідомив, що рада Литовської соціал-демократичної партії (LSDP) може ухвалити рішення про зміну міністра закордонних справ Кястутіса Будріса.

Зокрема, партнери по коаліції невдоволені самостійністю глави МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його особисті дані були викрадені з Центру реєстрів.

Прем’єрка Інна Ругінене заявила, що її родина також постраждала у межах цього інциденту.