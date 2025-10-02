ЗМІ: ГРУ готувало диверсії у Польщі, Литві й Німеччині із замаскованою вибухівкою

У Польщі вважають, що російські спецслужби планували в країні, а також у сусідніх Литві та Німеччині, серію диверсій з використанням дронів і замаскованої вибухівки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Gazeta Wyborcza.

Поінформовані співрозмовник, дотичні до роботи прокуратури й Агентства внутрішньої безпеки, розповіли про висновки розслідування щодо затриманого агента Владислава Г., який, як вважають, діяв на замовлення ГРУ.

За даними слідства, від кураторів він отримав завдання добути лопату, викопати на місцевому цвинтарі вказані об’єкти – консервні банки, брендовані як звичайна консервована кукурудза – та залишити у визначеному місці біля Лодзя.

"За нашою версією, російська військова розвідка, ГРУ, готувала теракти з використанням дронів і консервних банок, що містили потужну вибухівку замість кукурудзи", – поділилися співрозмовники.

Надалі з’ясувалося, що операції подібного типу готували не лише у Польщі, а ймовірно також у Литві та Німеччині. Зокрема, аналогічні "банки з кукурудзою" знайшли на цвинтарі у Литві.

Затриманий, як вважають, також перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною.

Владиславу Г. у разі підтвердження підозр загрожує довічне позбавлення волі. Прокуратура розраховує завершити розслідування до кінця року.

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна "більше не живе у мирі", хоч це і не війна у класичному сенсі слова.

