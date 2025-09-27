Мерц: Німеччина більше не живе у мирі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона і не живе в мирі.

Як пише "Європейська правда", про це Мерц заявив у п’ятницю, його слова наводить Handelsblatt.

З огляду на все частіші атаки на дата-мережі та інфраструктуру, за словами Мерца, більше не можна говорити про мир у Німеччині.

"Ми не перебуваємо у стані війни, але ми вже й не живемо у мирі", – сказав він у своєму виступі в Берліні перед підприємцями.

Мерц наголосив, що загроза є реальною. Хоча канцлер і не назвав винуватців інцидентів поіменно, але перерахував увесь спектр ворожих дій, які викликають у нього занепокоєння.

"Польоти дронів, шпигунство, вбивство у Тіргартені (вбивство Зелімхана Хангошвілі у 2019 році. – Ред.), відбулися масові погрози окремим публічним особам – не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах Європи. Диверсійні акти – щодня. Спроби паралізувати дата-центри. Кібератаки", – перерахував Мерц.

"Я припускаю, що тут у залі, ймовірно, кожен другий уже принаймні один раз постраждав від того, що його дата-мережі та інфраструктура зазнали нападу", – додав німецький канцлер.

Напередодні стало відомо, що на півночі Німеччини розслідують появу невідомих дронів. Зокрема, над Шлезвіг-Гольштайном помітили кілька безпілотників, у звʼязку з чим місцева влада розпочала розслідування.

Подібні інциденти з дронами стали відбуватись усе частіше в останні тижні, зокрема у Данії. Деталі читайте у статті: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО