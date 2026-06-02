Керівна партія Греції подала проєкт конституційної реформи

Керівна партія Греції "Нова демократія" подала до парламенту свою пропозицію щодо запланованого перегляду конституції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що план передбачає "сміливі, революційні зміни в усіх сферах", – від внесення поправок до статті про кримінальну відповідальність міністрів до процедури обрання керівництва судової влади. Він також передбачає гарантії проти введення податків із зворотньою силою та пов’язує захищений статус зайнятості державних службовців з оцінкою їхньої роботи.

"Це є дорожньою картою, яка модернізує суспільне життя та політичну систему, вирішуючи проблеми, що існують вже десятиліттями, і водночас прокладаючи шлях для великих реформ, яких потребує наша країна на шляху до 21 століття", – зазначив він у дописі в соціальних мережах, присвяченому реформам.

Ці пропозиції знаменують початок тривалої, багатоетапної дискусії щодо конституційної реформи. Зміни до конституції Греції вимагають схвалення в рамках багатоетапного парламентського процесу, що передбачає підвищену більшість голосів, перш ніж вони можуть бути ратифіковані та набути чинності.

Нагадаємо, на початку травня у президента Польщі Кароля Навроцького оголосили про початок процесу створення нового проєкту конституції Польщі. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ці наміри.

Про намір розробити нову конституцію Навроцький заявив у першому виступі після присяги в серпні 2025 року. Тоді глава кабінету президента повідомив, що нова конституція мала б посилити роль президента.

