СМИ: ГРУ готовило диверсии в Польше, Литве и Германии с замаскированной взрывчаткой

В Польше считают, что российские спецслужбы планировали в стране, а также в соседних Литве и Германии, серию диверсий с использованием дронов и замаскированной взрывчаткой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Gazeta Wyborcza.

Информированные собеседники, имеющие отношение к работе прокуратуры и Агентства внутренней безопасности, рассказали о выводах расследования в отношении задержанного агента Владислава Г., который, как считают, действовал по заказу ГРУ.

По данным следствия, от кураторов он получил задание добыть лопату, выкопать на местном кладбище указанные объекты – консервные банки, брендированные как обычная консервированная кукуруза – и оставить в определенном месте возле Лодзи.

"По нашей версии, российская военная разведка, ГРУ, готовила теракты с использованием дронов и консервных банок, содержащих мощную взрывчатку вместо кукурузы", – поделились собеседники.

В дальнейшем выяснилось, что операции подобного типа готовили не только в Польше, но, вероятно, также в Литве и Германии. В частности, аналогичные "банки с кукурузой" нашли на кладбище в Литве.

Задержанный, как считают, также перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией.

Владиславу Г. в случае подтверждения подозрений грозит пожизненное лишение свободы. Прокуратура рассчитывает завершить расследование до конца года.

Напомним, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна "больше не живет в мире", хотя это и не война в классическом смысле слова.

Читайте также Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО