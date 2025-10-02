Монарх Люксембургу зречеться престолу в п’ятницю

Великий герцог Люксембургу Анрі зречеться престолу на користь свого старшого сина Гійома в п’ятницю після 25 років перебування на посаді глави держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Анрі виконував переважно церемоніальну роль великого герцога разом зі своєю дружиною, великою герцогинею Марією Терезою.

70-річний Анрі здобував освіту у Франції, Швейцарії та у військовій академії Сандгерст у Великій Британії. Його 43-річний син пройшов схожий шлях – навчався у Лондоні, Швейцарії, Франції та також у Сандгерсті, після чого працював у бельгійських, німецьких і іспанських компаніях.

Він одружений із графинею Стефані де Ланнуа, уродженкою Бельгії. Подружжя має двох синів віком 5 і 2 роки.

Після зречення батька на церемонії в Великому герцогському палаці, Гійом буде зведений на престол і складе присягу на вірність конституції Люксембургу перед 60 обраними депутатами Палати депутатів.

Потім Гійом здійснить тур маленькою країною, а завершить його недільною месою.

Одна з найменших країн Європейського Союзу і водночас найбагатша за рівнем доходу на душу населення, Люксембург є фінансовим центром, де розташовані ключові установи ЄС – Суд Європейського Союзу та Європейський інвестиційний банк.

Гійом стане сьомим великим герцогом Люксембургу від 1890 року, коли була заснована сучасна монархія. Складна династична політика, а також втрата значних територій упродовж століть призвели до того, що Люксембург не є королівством. Це – останнє у світі велике герцогство.

В грудні 2024 року великий герцог Люксембургу Анрі оголосив, що у жовтні 2025 року зречеться престолу та передасть трон своєму синові.

Анрі, старший син покійного великого герцога Жана і принцеси Бельгії Жозефіни-Шарлотти, став главою Люксембургу в жовтні 2000 року.