Монарх Люксембурга отречется от престола в пятницу

Великий герцог Люксембурга Анри отречется от престола в пользу своего старшего сына Гийома в пятницу после 25 лет пребывания на посту главы государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Анри выполнял преимущественно церемониальную роль великого герцога вместе со своей женой, великой герцогиней Марией Терезой.

70-летний Анри получил образование во Франции, Швейцарии и в военной академии Сандгерст в Великобритании. Его 43-летний сын прошел похожий путь – учился в Лондоне, Швейцарии, Франции и также в Сандгерсте, после чего работал в бельгийских, немецких и испанских компаниях.

Он женат на графине Стефани де Ланнуа, уроженке Бельгии. Супруги имеют двух сыновей в возрасте 5 и 2 лет.

После отречения отца на церемонии в Большом герцогском дворце, Гийом будет возведен на престол и принесет присягу на верность конституции Люксембурга перед 60 избранными депутатами Палаты депутатов.

Затем Гийом совершит тур по маленькой стране, а завершит его воскресной мессой.

Одна из самых маленьких стран Европейского Союза и одновременно самая богатая по уровню дохода на душу населения, Люксембург является финансовым центром, где расположены ключевые учреждения ЕС – Суд Европейского Союза и Европейский инвестиционный банк.

Гийом станет седьмым великим герцогом Люксембурга с 1890 года, когда была основана современная монархия. Сложная династическая политика, а также потеря значительных территорий на протяжении веков привели к тому, что Люксембург не является королевством. Это – последнее в мире великое герцогство.

В декабре 2024 года великий герцог Люксембурга Анри объявил, что в октябре 2025 года отречется от престола и передаст трон своему сыну.

Анри, старший сын покойного великого герцога Жана и принцессы Бельгии Жозефины-Шарлотты, стал главой Люксембурга в октябре 2000 года.