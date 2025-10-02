Премьер Дании считает опыт Украины крайне важным в развитии защиты Европы от БпЛА

Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что опыт Украины в противодействии беспилотникам может очень помочь странам Европы с проектом защиты от недружественных БпЛА.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Фредериксен спросили, как Европа должна реагировать на участившиеся гибридные атаки.

"Это сейчас один из важнейших вопросов, которые нужно ставить", – ответила она, отметив, что фактически речь идет уже о гибридной войне против Европы.

"Нам стоит сосредоточиться на предотвращении кибератак, диверсий и противодронных средствах. Хорошо, что у нас вчера были дискуссии в рамках ЕС по развитию "стены дронов", – отметила премьер Дании.

На вопрос, чему европейцы могут в этой сфере научиться от Украины, Фредериксен ответила: "Всему. Единственным экспертом в мире по всему, что касается противодействия беспилотникам, к сожалению, является именно Украина – потому что ей приходится иметь дело с российскими БпЛА ежедневно".

Она отметила, что ставить целью масштабное перевооружение к 2035 году – уже слишком поздно, нужно ставить целью 2030 год, но стараться делать все еще быстрее.



"Мы должны брать весь опыт, все новые технологии, инновации, которые может предложить Украина, и вкладывать это в нашу программу перевооружения", – подчеркнула Фредериксен.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас также акцентировала, что благодаря опыту Украины европейскую "стену дронов" возможно развернуть достаточно быстро.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил о развертывании в Дании миссии Украины, чтобы делиться украинским опытом противодействия беспилотникам.