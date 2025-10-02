Премьер Дании Метте Фредериксен признала, что европейские страны недооценивали реальность российской угрозы для себя и слишком медленно делают то, что следовало делать для своей обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Фредериксен спросили, не слишком ли медленно действует Европа в вопросах своей обороны и защиты от гибридных атак.

"Мы со всем действуем недостаточно быстро. Думаю, все недооценили, настолько большой угрозой действительно является Россия. Но нельзя сказать, что мы "ничего не делали" – потому что мы делаем много. Нужно ускоряться и масштабироваться... Я надеюсь, все признают, что мы должны рассматривать Украину как "первую линию обороны". Все, что мы сделаем в Украине – это вклад в защиту нас самих, остальной Европы", – сказала премьер Дании.

Также она отметила, что опыт Украины в противодействии беспилотникам может очень помочь странам Европы с проектом защиты от недружественных БпЛА.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас также акцентировала, что благодаря опыту Украины европейскую "стену дронов" возможно развернуть достаточно быстро. Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил о развертывании в Дании миссии Украины, чтобы делиться украинским опытом противодействия беспилотникам.

Как известно, на прошлой неделе возле важной инфраструктуры Дании и военных объектов несколько раз замечали присутствие загадочных БпЛА неназванного типа. Из-за них на несколько часов останавливали работу аэропортов.

Подробно об этом – в статье Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО.