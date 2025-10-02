Стало відомо, з ким зустрінеться Зеленський на саміті у Данії

Під час саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені 2 жовтня президент України Володимир Зеленський матиме серію двосторонніх зустрічей з лідерами країн Європи.

Про це стало відомо "Європейській правді".

Ще до офіційних подій саміту Зеленський провів зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен та прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Далі протягом дня він має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єром Британії Кіром Стармером, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єром Польщі Дональдом Туском.

Виступ Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти планується після 10 години за місцевим часом, о 16:30 запланована пресконференція.

Нагадаємо, Зеленський дистанційно долучився до неформального саміту лідерів ЄС 1 жовтня та закликав до відкриття першого переговорного кластера для України і Молдови.

Президент України прибув у Данію наступного дня на саміт Європейської політичної спільноти.

Нагадаємо, після саміту в Копенгагені глава Євроради Антоніу Кошта наполіг, що ЄС повинен виконати свої зобов’язання, прокладаючи шлях до вступу України в ЄС.