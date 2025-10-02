Стало известно, с кем встретится Зеленский на саммите в Дании

Во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября президент Украины Владимир Зеленский проведет серию двусторонних встреч с лидерами стран Европы.

Об этом стало известно "Европейской правде".

Еще до официальных мероприятий саммита Зеленский провел встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьёре.

Далее в течение дня он должен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском.

Выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества планируется после 10 часов по местному времени, в 16:30 запланирована пресс-конференция.

Напомним, Зеленский дистанционно присоединился к неформальному саммиту лидеров ЕС 1 октября и призвал к открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

Президент Украины прибыл в Данию на следующий день на саммит Европейского политического сообщества.

Напомним, после саммита в Копенгагене глава Евросовета Антониу Кошта настаивал, что ЕС должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в ЕС.