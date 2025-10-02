Глава Євроради: настала черга ЄС виконати зобов’язання щодо вступу України

Глава Євроради Антоніу Кошта наполягає, що ЄС повинен виконати свої зобов’язання, прокладаючи шлях до вступу України в ЄС.

Про це він заявив на пресконференції у середу після саміту лідерів ЄС у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

Кошта наголосив, що Україна здійснює реформи, пов'язані з вступом до ЄС, і Єврокомісія це визнає.

"Тепер черга ЄС виконати свої зобов'язання. Адже розширення є процесом, що базується на заслугах. І розширення зробить Європу сильнішою", – сказав Кошта.

Нагадаємо, Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери з Україною можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно.

Таким чином угорське вето на відкриття переговорних кластерів потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

Глава угорського уряду Віктор Орбан 1 жовтня заявив, що ініціатива Кошти з відкриття кластерів для України не пройде "жодним чином".