Зеленський прибув на саміт Євроспільноти в Копенгагені

Президент Володимир Зеленський у четвер прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що 2 жовтня проходить у Копенгагені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

Згідно з повідомленням, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт у Bella Center. Згідно з опублікованими фото, Зеленський проводить двосторонню зустріч з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

ФОТО: Ritzau

Саміт Євроспільноти у Копенгагені відбувається на наступний день після неформального саміту лідерів ЄС, де Володимир Зеленський виступив дистанційно.

Під час свого звернення Зеленський закликав до відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

Нагадаємо, після саміту в Копенгагені глава Євроради Антоніу Кошта наполіг, що ЄС повинен виконати свої зобов’язання, прокладаючи шлях до вступу України в ЄС.