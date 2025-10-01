Зеленський знову закликав лідерів ЄС відкрити перший переговорний кластер

Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради в середу закликав до відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

Як пише "Європейська правда", звернення Зеленського опублікувала пресслужба Офісу президента.

Зеленський розповів, що Україна завдає ударів по цілях на території Росії, значно пошкодивши їхні паливні потужності.

"Такі рішучі дії мають підкріплюватися сильними політичними рішеннями", – додав він.

Глава держави нагадав про завершення Україною внутрішнього скринінгу законодавства на відповідність нормам ЄС.

"Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера "Основи". Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні", – наголосив Зеленський.

Він додав, що такого ж рішення заслуговує і Молдова, яка нещодавно "вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір".

"Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, усі ми також підтримуємо країни Західних Балкан – вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому. Європа має дотримувати своїх обіцянок так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання", – підсумував президент.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.