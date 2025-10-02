Як США планують "піти з Європи" та що робити Україні – головне з інтерв'ю Епплбаум

Серед американських експертів, що опікуються питаннями України, окреме місце займає Енн Епплбаум.

Історикиня, що знається на Центральній та Східній Європі, та журналістка, що є лауреаткою Пулітцерівської премії – вона з 2013 року має також польське громадянство. Епплбаум, як відомо, є дружиною польського політика, нині міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Але це поєднання американського та європейського бекграунду має особливу цінність, бо Епплбаум дає комплексне та часом дуже неординарне бачення.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поспілкувався з нею на полях форуму Yalta European Strategy фонду Віктора Пінчука про стратегічні для України і Європи питання: відносини з США і майбутнє НАТО.

Її інтерв’ю – в матеріалі "Це корисно, що Україна наполягає на членстві в НАТО. Незалежно від того, що буде з Альянсом". Далі – основні тези Енн Епплбаум.

Попередні американський президент Джо Байден змінив зовнішню політику Сполучених Штатів.

Те, що Байден почав надсилати українцям зброю, а зрештою і важке озброєння – це було велике зрушення, бо до 2022 року не було такої традиції військової співпраці США з Україною, як з рештою Європи та Ізраїлем.

А зараз фактично у вас є тільки європейська підтримка, американської допомоги немає.

Якщо ви будете чекати і сподіватися, що США вирішать вашу проблему – то доведеться чекати занадто довго.

Дональд Трамп не бачить себе лідером світового альянсу демократій. Тепер деякі люди в Білому домі належать до меншості американців, які не хочуть допомагати Україні та взагалі не хочуть мати стосунків з Європою – вперше з 1945 року.

Але також важливо, що Сполучені Штати не є противником українців. США не на боці Росії, і це добре.

США мають дещо те, чого немає у жодного іншого партнера. Це – супутникові розвіддані, а також системи Patriot.

Крім того, Росія дійсно боїться Сполучених Штатів, на відміну від європейських країн.

Тим часом Європа, хоча ніхто не говорить про це публічно, готується до того, що одного дня Сполучені Штати можуть сказати: "НАТО не в наших інтересах".

Практично кожне міністерство оборони кожної важливої країни зараз говорить про це і планує, як діяти у такому разі.

Я не кажу, що це точно станеться. Але люди, безпосередньо наближені до Трампа, відкрито говорять про виведення військ з Європи та відкликання їхньої підтримки Європи.

Це може статися.

До членства України в НАТО ми ще не наблизилися, але це корисно, що ви продовжуєте наполягати на своєму членстві в Альянсі.

Також незалежно від того, що станеться з НАТО, для України важливо мати глибокі партнерські відносини у сфері безпеки з низкою європейських країн. І добре, що ви їх розвиваєте.

Я також вірю у те, що навіть якщо дійде до переформатування або навіть розпуску НАТО, ми побачимо новий європейський безпековий союз, створений на основі НАТО.

Саме тому я закликаю українських політиків та активістів інвестувати увагу та зусилля у тісні зв'язки з державами всієї Європи, а не лише зі США.

Для вас безпечніше одночасно будувати зв'язки з Британією, Францією, Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Фінляндією, країнами Балтії. Усі ці країни розуміють значення війни проти України для їхньої власної безпеки.

Це країни, які мають справжні армії і сучасне озброєння, а в деяких випадках і справжню ядерну зброю. Відносини з ними особливо важливі.

