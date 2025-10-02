Как США планируют "уйти из Европы" и что делать Украине – главное из интервью Эпплбаум

Среди американских экспертов, занимающихся вопросами Украины, особое место занимает Энн Эпплбаум.

Историк, знаток Центральной и Восточной Европы, журналист, лауреат Пулитцеровской премии – с 2013 года она также имеет польское гражданство. Эпплбаум, как известно, является женой польского политика, нынешнего министра иностранных дел Радослава Сикорского.

Но это сочетание американского и европейского бэкграунда имеет особую ценность, потому что Эпплбаум дает комплексное и порой очень неординарное видение.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко пообщался с ней на полях форума Yalta European Strategy фонда Виктора Пинчука о стратегических для Украины и Европы вопросах: отношениях с США и будущего НАТО.

Ее интервью – в материале "Для Украины полезно настаивать на членстве в НАТО. Независимо от того, что будет с Альянсом". Далее – основные тезисы Энн Эпплбаум.

Предыдущий американский президент Джо Байден изменил внешнюю политику Соединенных Штатов.

То, что Байден начал поставлять украинцам оружие, а в конечном итоге и тяжелое вооружение, было большим прорывом, потому что до 2022 года не было такой традиции военного сотрудничества США с Украиной, как с остальной Европой и Израилем.

А сейчас у вас фактически есть только европейская поддержка, американской помощи нет.

Если вы будете ждать и надеяться, что США решат вашу проблему – то придется ждать слишком долго.

Дональд Трамп не видит себя лидером мирового альянса демократий. Сейчас некоторые люди в Белом доме принадлежат к меньшинству американцев, которые не хотят помогать Украине и вообще не хотят иметь отношений с Европой – впервые с 1945 года.

Но также важно, что Соединенные Штаты не являются противником украинцев. США не на стороне России, и это хорошо.

У США есть кое-что, чего нет ни у одного другого партнера. Это – спутниковые разведданные, а также системы Patriot.

Кроме того, Россия действительно боится Соединенных Штатов, в отличие от европейских стран.

Тем временем Европа, хотя никто не говорит об этом публично, готовится к тому, что однажды Соединенные Штаты могут сказать: "НАТО не в наших интересах".

Практически каждое министерство обороны каждой важной страны сейчас говорит об этом и планирует, как действовать в таком случае.

Я не говорю, что это точно произойдет. Но люди, непосредственно приближенные к Трампу, открыто говорят о выводе войск из Европы и отзыве их поддержки Европы.

Это может произойти.

К членству Украины в НАТО мы еще не приблизились, но полезно, что вы продолжаете настаивать на своем членстве в Альянсе.

Также независимо от того, что произойдет с НАТО, для Украины важно иметь глубокие партнерские отношения в сфере безопасности с рядом европейских стран. И хорошо, что вы их развиваете.

Я также верю в то, что даже если дело дойдет до переформатирования или даже роспуска НАТО, мы увидим новый европейский союз безопасности, созданный на основе НАТО.

Именно поэтому я призываю украинских политиков и активистов инвестировать внимание и усилия в тесные связи со странами всей Европы, а не только с США.

Для вас безопаснее одновременно строить связи с Великобританией, Францией, Германией, Польшей, Швецией, Данией, Финляндией, странами Балтии. Все эти страны понимают значение войны против Украины для их собственной безопасности.

Это страны, которые имеют настоящие армии и современное вооружение, а в некоторых случаях и настоящее ядерное оружие.

