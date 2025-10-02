"Вы должны извиниться": премьер Албании потроллил Трампа перед Макроном и Алиевым

Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене в четверг пошутил перед мировыми лидерами над заявлением президента США Дональда Трампа об окончании войны, которой никогда не было.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, в сентябре Трамп ошибочно заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и "Албанией", в то время как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте.

Стоя рядом с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер Албании Эди Рама в шутку потребовал извинений от Макрона, поскольку тот не поздравил политиков с решением "конфликта между Албанией и Азербайджаном".

"Вы должны извиниться, перед нами обоими", – сказал Рама, обращаясь к Макрону. "Потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном", – сказал Рама, вызвав смех у своих собеседников.

"Мне жаль из-за этого", – в шутку в ответ подыграл Макрон.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macron’a:



İlham Aliyev’i ve beni tebrik etmelisiniz.



Trump aramızdaki çatışmayı sona erdirdi. pic.twitter.com/r7oi4VLaPa – THS Haber (@temmuzhaber) October 2, 2025

Отметим, Трамп путал не только Албанию с Арменией, но и ошибочно говорил, что остановил войну между "Камбоджей и Азербайджаном". На прошлой неделе министры этих стран, которые не имеют особых отношений, встретились в зале ГА ООН и опубликовали фото рукопожатия в своих соцсетях.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол

Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора.

