Укр Рус Eng

Прем’єр Польщі повідомив про підозрілий інцидент біля Щецина

Новини — Четвер, 2 жовтня 2025, 13:05 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про підозрілий інцидент в районі порту міста Щецин на Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у промові на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені. 

На спільній панелі з лідерами Британії, Франції та Молдови Туск констатував, що проти Європи фактично вже йде війна, хоч і в специфічній формі. 

"Про "тіньовий флот". Я отримав звістку з Варшави, що у нас зараз новий інцидент – неподалік порту Щецина. Два дні тому був інцидент неподалік платформ Petrobaltic і нашого трубопроводу. В обох випадках це російські судна", – сказав Дональд Туск.

Він не навів ніяких деталей щодо характеру інциденту. 

"Фактично ми маємо нові інциденти у нашому регіоні, у Балтійському морі, кожного тижня, мало не щодня", – додав він. 

Нагадаємо, 30 вересня на півночі Польщі виявили уламки ще одного безпілотника. Попередньо вважають, що це один з дронів, який порушив повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня.

Як повідомляли, у Франції почали розслідування щодо танкера, який відносять до "тіньового флоту" Росії, двох членів екіпажу затримали. У ЗМІ висловлювали припущення, що цей танкер може бути причетний до появи невідомих безпілотників біля стратегічних об'єктів Данії. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Туск
Реклама: