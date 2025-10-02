Прем’єр Польщі повідомив про підозрілий інцидент біля Щецина

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про підозрілий інцидент в районі порту міста Щецин на Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у промові на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

На спільній панелі з лідерами Британії, Франції та Молдови Туск констатував, що проти Європи фактично вже йде війна, хоч і в специфічній формі.

"Про "тіньовий флот". Я отримав звістку з Варшави, що у нас зараз новий інцидент – неподалік порту Щецина. Два дні тому був інцидент неподалік платформ Petrobaltic і нашого трубопроводу. В обох випадках це російські судна", – сказав Дональд Туск.

Він не навів ніяких деталей щодо характеру інциденту.

"Фактично ми маємо нові інциденти у нашому регіоні, у Балтійському морі, кожного тижня, мало не щодня", – додав він.

Нагадаємо, 30 вересня на півночі Польщі виявили уламки ще одного безпілотника. Попередньо вважають, що це один з дронів, який порушив повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня.

Як повідомляли, у Франції почали розслідування щодо танкера, який відносять до "тіньового флоту" Росії, двох членів екіпажу затримали. У ЗМІ висловлювали припущення, що цей танкер може бути причетний до появи невідомих безпілотників біля стратегічних об'єктів Данії.