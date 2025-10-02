Премьер Польши сообщил о подозрительном инциденте возле Щецина

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о подозрительном инциденте в районе порта города Щецин на Балтийском море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в речи на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

На совместной панели с лидерами Великобритании, Франции и Молдовы Туск констатировал, что против Европы фактически уже идет война, хотя и в специфической форме.

"О "теневом флоте". Я получил известие из Варшавы, что у нас сейчас новый инцидент – недалеко от порта Щецина. Два дня назад был инцидент неподалеку платформ Petrobaltic и нашего трубопровода. В обоих случаях это российские суда", – сказал Дональд Туск.

Он не привел никаких деталей относительно характера инцидента.

"Фактически мы имеем новые инциденты в нашем регионе, в Балтийском море, каждую неделю, чуть ли не каждый день", – добавил он.

Напомним, 30 сентября на севере Польши обнаружили обломки еще одного беспилотника. Предварительно считают, что это один из дронов, который нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Как сообщалось, во Франции начали расследование в отношении танкера, который относят к "теневому флоту" России, двух членов экипажа задержали. В СМИ высказывали предположение, что этот танкер может быть причастен к появлению неизвестных беспилотников возле стратегических объектов Дании.