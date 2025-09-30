На півночі Польщі знайшли ще один уламок дрона

Військова жандармерія у Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі розпочала перевірку після виявлення на її території уламків безпілотника.

Як пише "Європейська правда", про це жандармерія повідомила на Х у вівторок.

Зазначається, що відділ військової жандармерії у Вармінсько-Мазурському воєводстві "здійснює оперативні дії на місці виявлення невпізнаного літального об'єкта".

За інформацією RMF FM, уламки безпілотника виявив комбайнер на кукурудзяному полі. Правоохоронці попередньо вважають, що це один з дронів, який порушив повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня.

Польська влада офіційно заявляла, що у її повітряний простір вночі 10 вересня вторглися близько 20 дронів РФ. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

