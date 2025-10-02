ЗМІ: ЄС запропонує подвоїти митний тариф на імпорт сталі до 50%

Європейський Союз планує підвищити мита на імпорт сталі до 50% – такий крок приведе ставку блоку у відповідність до ставки США, які намагаються протидіяти надлишковим потужностям у Китаї.

Із проєктом відповідної пропозиції ознайомилось агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Нині в ЄС діє тимчасовий механізм захисту сталеливарної галузі, що передбачає 25% мито на більшість імпорту після вичерпання квот.

Цей механізм втрачає чинність у червні, і ЄС працює над його заміною на постійніше регулювання, яке планує оприлюднити наступного тижня.

Єврокомісія планує підняти ставку мита до 50%, щоб "мінімізувати ризик відхилення торговельних потоків", йдеться в проєкті. Вища ставка застосовуватиметься до імпорту після досягнення певної квоти.

Плани передбачають встановлення квот для конкретних видів продукції на основі історичних середніх показників.

За пропозицією, заходи переглядатимуться кожні п’ять років починаючи з липня 2031 року, щоб оцінювати тенденції надлишкових потужностей та їхній вплив на ринок сталі.

Сталеливарна галузь ЄС останніми роками перебуває у глибокій кризі через дешевий імпорт із Китаю та інших азійських економік. Крім того, президент США Дональд Трамп невдовзі після вступу на посаду підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%.

Читайте також про наслідки для України від укладеної торгової угоди Євросоюзу та США.