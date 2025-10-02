СМИ: ЕС предложит удвоить таможенный тариф на импорт стали до 50%

Европейский Союз планирует повысить пошлины на импорт стали до 50% – такой шаг приведет ставку блока в соответствие со ставкой США, которые пытаются противодействовать избыточным мощностям в Китае.

С проектом соответствующего предложения ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Сейчас в ЕС действует временный механизм защиты сталелитейной отрасли, предусматривающий 25-процентную пошлину на большинство импорта после исчерпания квот.

Этот механизм теряет силу в июне, и ЕС работает над его заменой на более постоянное регулирование, которое планирует обнародовать на следующей неделе.

Еврокомиссия планирует поднять ставку пошлины до 50%, чтобы "минимизировать риск отклонения торговых потоков", говорится в проекте. Более высокая ставка будет применяться к импорту после достижения определенной квоты.

Планы предусматривают установление квот для конкретных видов продукции на основе исторических средних показателей.

По предложению, меры будут пересматриваться каждые пять лет начиная с июля 2031 года, чтобы оценивать тенденции избыточных мощностей и их влияние на рынок стали.

Сталелитейная отрасль ЕС в последние годы находится в глубоком кризисе из-за дешевого импорта из Китая и других азиатских экономик. Кроме того, президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность повысил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%.

