США схвалили продаж зброї країнам Близького Сходу на суму майже $9 млрд

Державний секретар США Марко Рубіо схвалив прискорену передачу зброї Ізраїлю, Кувейту, Катару та Об'єднаним Арабським Еміратам, оминувши стандартну процедуру розгляду в Конгресі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Державний секретар Марко Рубіо схвалив прискорену поставку зброї до Ізраїлю, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, оминувши стандартну процедуру розгляду в Конгресі, щоб терміново доправити ракети протиповітряної оборони та системи лазерного наведення на Близький Схід, оскільки перемир’я у війні з Іраном видається дедалі більш хитким.

За даними Державного департаменту, загальна вартість угод становить майже 9 мільярдів доларів.

Департамент санкціонував продаж Ізраїлю до 10 000 боєприпасів Advanced Precision Kill Weapon System-II All Up Rounds вартістю 992,4 мільйона доларів, вироблених компанією BAE Systems.

Кувейт отримав дозвіл на придбання інтегрованих систем бойового управління та супутнього обладнання на суму до 2,5 млрд доларів. Основними підрядниками потенційного продажу є Northrop Grumman Corp., RTX Corp. та Lockheed Martin Corp.

Департамент також схвалив продаж Катару до 200 перехоплювачів Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) та 300 перехоплювачів PAC-3 Missile Segment Enhancement і супутнього обладнання на суму до 4,01 млрд доларів. Lockheed і RTX є основними підрядниками цієї угоди.

В рамках окремої угоди Катару було дозволено придбати 10 000 боєприпасів APKWS-II all-up-rounds advanced (один варіант) та супутнє обладнання на суму до 992,4 млн доларів.

Держдепартамент також санкціонував продаж ОАЕ APKWS та супутнього обладнання на суму до 147,6 млн доларів.

У всіх цих випадках Рубіо "визначив та надав детальне обґрунтування того, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу" цієї зброї, і що така прискорена передача "відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів", згідно із заявами департаменту.

Зазвичай потенційні закупівлі зброї підлягають періоду розгляду в Конгресі, а обсяги та ціна остаточно узгоджуються під час переговорів між замовниками та продавцями. Раніше в березні держсекретар схвалив прискорений продаж зброї союзникам на Близькому Сході.

Після того як 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову кампанію проти Ірану, кілька країн регіону зазнали атак іранських дронів та ракет.

При цьому Вашингтон попередив європейських союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, що слід очікувати значних затримок у постачанні американської зброї, оскільки США поспішають поповнити запаси, вичерпані війною в Ірані.

У п’ятницю, 1 травня, Білий дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану "завершилися", попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні.

Як відомо, у четвер Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Трамп заявив, що він незадоволений мирними пропозиціями Ірану, а його представники продовжують вести переговори щодо досягнення угоди у телефонному режимі.