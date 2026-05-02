Письменники з Румунії та Молдови закликали до розробки конкретного плану об’єднання країн

Спілка письменників Румунії та Спілка письменників Молдови закликали владу Бухареста та Кишинева перейти від заяв до конкретних кроків об'єднання двох країн.

Текст заяви розміщений на сайті Спілки письменників Румунії, передає "Європейська правда".

Раніше президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю Le Monde сказала, що об'єднання Молдови з Румунією могло б вирішити питання євроінтеграції держави. При цьому вона підкреслила, що рішення повинні приймати громадяни.

"Спілка письменників Румунії та Спілка письменників Молдови з радістю та надією сприймають ці заяви напередодні можливої історичної події", – йдеться у заяві.

Організації виступають за те, щоб тема об’єднання стала національним і надпартійним пріоритетом для румунів по обидва боки Прута.

"Вважаємо, що настав час перейти від заяв до конкретних дій – розробки реалістичного сценарію об’єднання Молдови з Румунією з політичної, законодавчої, фінансової, економічної, освітньої та культурної точок зору", – пишуть автори.

Заяву підписали голова Спілки письменників Румунії Варужан Восганян і голова Спілки письменників Молдови Тео Кіріак.

Автори ініціативи вважають, що для підготовки такого сценарію слід створити групу експертів з Бухареста та Кишинева, яка проаналізує всі аспекти об’єднання та розробить стратегію його просування всередині країн і на міжнародному рівні.

У заяві також нагадали, що румунські письменники та інтелектуали відігравали історично важливу роль в ідеї унірі – від об’єднання в 1859 і 1918 роках до боротьби за збереження мови та культури за часів СРСР.

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

