У Польщі розпочалися військові навчання за участі кількох країн НАТО

Понад 3500 солдатів з кількох країн НАТО та кількасот військових транспортних засобів беруть участь у навчаннях Amber Shock 26, які розпочалися в суботу на полігоні в Ожиші на північному сході Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Прессекретар багатонаціональної дивізії "Північний Схід" підполковник Даріуш Гузенда повідомив у суботу, що розпочалися навчання військовослужбовців Командування багатонаціональної дивізії "Північний Схід" НАТО з 2-м кавалерійського полку Збройних сил США, вони проходять під кодовою назвою Amber Shock 26.

У навчаннях беруть участь понад 3500 військовослужбовців з кількох країн-членів Альянсу та кілька сотень транспортних засобів, повідомив підполковник Гузенда.

У навчаннях в Оржиші беруть участь військовослужбовці 2-го кавалерійського полку Збройних сил США (2CR) та інші союзні підрозділи з Польщі та США.

Після передислокації 2-го кавалерійського полку Збройних сил США по маршруту довжиною понад 1000 км з Німеччини до Польщі, 2-й полк розгорнув свої підрозділи на полігоні, інтегрувався з Багатонаціональною бойовою групою НАТО та був підпорядкований Багатонаціональній дивізії "Північний Схід". Під час навчань їхні учасники виконуватимуть тактико-вогневі завдання, вдосконалюючи взаємодію та демонструючи єдність і надійність членів Північноатлантичного альянсу під час реалізації рішень на користь спільної безпеки, повідомив Гузенда.

Він додав, що кульмінаційним моментом навчань стане стрільба бойовими боєприпасами, яку заплановано на четвер.

Навчання Amber Shock 26 є частиною навчань під кодовою назвою Saber Strike 26 (SbS26), які проходять у Польщі, Литві та Фінляндії.

Командування багатонаціональної дивізії "Північний Схід" координує дії багатонаціональних бойових груп НАТО, розгорнутих у Литві та Польщі. Ці завдання полягають у координації навчання та підвищенні ситуаційної обізнаності в регіоні. Командування також перебуває у готовності до проведення операцій у рамках колективної оборони відповідно до статті 5 Вашингтонського договору.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили можливість проведення спільних ядерних навчань під час візиту французького лідера до Гданська 20 квітня.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.