Государственные сайты Латвии подверглись масштабной DDoS-атаке

В четверг, 2 октября, утром государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).

Об этом сообщили агентству LETA представители ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC), передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сбои наблюдались, например, в работе сайта Службы государственных доходов vid.gov.lv, портала Latvija.lv, сайта Кабинета министров mk.gov.lv, а также сайтов министерств, самоуправлений и других государственных учреждений.

В LVRTC отметили, что в настоящее время работа всех ресурсов, которых коснулась атака, полностью восстановлена.

Пострадавшие интернет-страницы были недоступны примерно час, а часть ресурсов – около часа и 20 минут. Отдельные ресурсы были доступны, но работали медленно, пояснили в LVRTC.

В настоящее время продолжается изучение причин атаки. После завершения анализа LVRTC предоставит более подробные комментарии о произошедшей кибератаке.

Представители учреждения по предотвращению инцидентов IT-безопасности Cert.lv сообщили агентству LETA, что организация находится в тесном контакте с LVRTC и выясняются истинные причины атаки.

Напомним, на фоне выборов в Молдове избирательная инфраструктура страны в течение субботы и воскресенья подверглась нескольким кибератакам, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов.

Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября.