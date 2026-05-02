Незаконний рейв зібрав 20 000 людей на "небезпечній" військовій базі у Франції

Близько 20 000 відвідувачів зібралися в суботу на нелегальному рейві на військовому об'єкті у Франції, незважаючи на попередження про ризик нерозірваних боєприпасів та можливих вибухів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Рейв поблизу міста Бурж у центральній Франції розпочався у п'ятницю, і організатори очікують, що на піку заходу цього вікенду прибуде до 30 000 людей із Франції та сусідніх країн.

"Незважаючи на його незаконний характер, уряд мобілізувався, щоб забезпечити безпеку цього заходу та обмежити будь-які порушення порядку, особливо для мешканців прилеглих районів", – йдеться у заяві префектури.

У розмові з AFP Філіп Ле Муан Сюрзур, найвищий регіональний посадовець, сказав, що територія є "надзвичайно небезпечною через нерозірвані боєприпаси, які там можуть бути".

Хоча сучасні снаряди не становлять загрози, він попередив про ризик, пов'язаний зі старими нерозірваними боєприпасами, і закликав учасників вечірки уникати сусідніх лісів.

"Це місце використовується вже 150 років, і ми знаємо, що там потенційно можуть бути старі артилерійські снаряди", – сказав він, додавши, що сапери регулярно їх виявляють.

Учасники вечірки розглядають цю гігантську вечірку не лише як можливість розслабитися, а й як протест проти жорсткішого законодавства, спрямованого проти незаконних техно-зібрань.

"Я чув, що там буде багато людей, але коли ти опиняєшся там, все одно шокуєшся, побачивши стільки людей, зібраних в одному місці", – сказав 22-річний чоловік агентству AFP на умовах анонімності.

Інший учасник вечірки, 19-річний хлопець, сказав, що така явка є "сильним сигналом проти репресій".

На місце події було направлено близько 600 поліцейських та 45 пожежників.

"Ми готуємося до великого зібрання сьогодні ввечері", – сказала Едіт Ракін, мер Корнусса, села з населенням 220 осіб, розташованого менш ніж за два кілометри від місця події.

Про серйозні інциденти не повідомлялося, а служби екстреної допомоги надали допомогу десятку людей з незначними травмами.

У 2024 році нелегальну вечірку зібрали на території аеропорту, вона тривала дві доби і зібрала до 8 тисяч гостей.

Подібні заходи є поширеним явищем для багатьох країн Західної Європи. Зазвичай правоохоронці не намагаються розганяти їх, щоб це не призвело до нещасних випадків, але починають вживати заходів щодо учасників, коли вони роз’їжджаються з події.