В результаті атаки на синагогу Манчестера загинули двоє осіб, нападника застрелили

В результаті ймовірного терористичного нападу на синагогу в британському Манчестері загинули двоє осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian з посиланням на британську поліцію.

Чоловік, якого вважають нападником, був застрелений поліцейськими Великого Манчестера.

Однак поліція заявила, що його смерть неможливо підтвердити через проблеми з доступом до його тіла, пов'язані з "підозрілими предметами, які були при ньому". На місце події викликано саперів.

Троє інших людей залишаються у важкому стані, йдеться в заяві поліції.

Інцидент стався в день Йом Кіпур – найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.

О 9:31 за місцевим часом поліція отримала повідомлення про автомобіль, що наїхав на людей, і чоловіка, пораненого ножем, біля синагоги, що розташована у північній частина Манчестера.

Громадськості рекомендують уникати цього району, поки поліція розслідує інцидент.

