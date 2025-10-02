В результаті атаки на синагогу Манчестера загинули двоє осіб, нападника застрелили
В результаті ймовірного терористичного нападу на синагогу в британському Манчестері загинули двоє осіб.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian з посиланням на британську поліцію.
Чоловік, якого вважають нападником, був застрелений поліцейськими Великого Манчестера.
Однак поліція заявила, що його смерть неможливо підтвердити через проблеми з доступом до його тіла, пов'язані з "підозрілими предметами, які були при ньому". На місце події викликано саперів.
Троє інших людей залишаються у важкому стані, йдеться в заяві поліції.
Інцидент стався в день Йом Кіпур – найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.
О 9:31 за місцевим часом поліція отримала повідомлення про автомобіль, що наїхав на людей, і чоловіка, пораненого ножем, біля синагоги, що розташована у північній частина Манчестера.
Громадськості рекомендують уникати цього району, поки поліція розслідує інцидент.
