Четверо людей постраждали в результаті нападу біля синагоги Манчестера

Четверо людей отримали поранення в результаті нападу з використанням автомобіля та ножа біля синагоги в Манчестері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Інцидент стався в день Йом Кіпур – найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.

О 9:31 за місцевим часом поліція отримала повідомлення про автомобіль, що наїхав на людей, і чоловіка, пораненого ножем, біля синагоги, що розташована у північній частина Манчестера.

Поліція незабаром оголосила про серйозний інцидент і направила до місця події співробітників зі зброєю.

Коли на місце події прибули парамедики, вони виявили чотирьох поранених людей. За даними поліції, поранення були спричинені автомобілем і ножем.

Один чоловік був поранений з вогнепальної зброї – поліція вважає, що ним є злочинець

За словами мера Манчестера Енді Бернема, "вважається", що злочинець загинув. Водночас в інтерв'ю BBC він зазначив, що ця інформація ще не підтверджена. Йому також повідомили, що "негайна небезпека, здається, минула"

Незважаючи на це, громадськості рекомендують уникати цього району, поки поліція розслідує інцидент.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині почали розслідування через вивіску на крамниці "євреям вхід заборонено".

За кілька днів до цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час повторного відкриття синагоги в Мюнхені заявив про рішучість боротися з антисемітизмом у країні.