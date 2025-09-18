У Німеччині почали розслідування через вивіску на крамниці "євреям вхід заборонено"
Новини — Четвер, 18 вересня 2025, 18:58 —
Прокуратура міста Фленсбург на півночі Німеччини почала розслідування щодо власника крамниці, який повісив плакат із забороною євреям заходити туди.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Інцидент розпочався після того, як в одному з магазинів Флесбурга помітили вивіску антисемітського змісту. "Євреям вхід заборонено! Нічого особистого, навіть не антисемітизм, просто не можемо вас терпіти", – йшлось у ній.
Після повідомлення про вивіску в місцевих ЗМІ піднялась хвиля обурення. У поліції Флесбурга зафіксували кілька кримінальних заяв, на підставі чого почалась перевірка.
Інцидент засудив уповноважений уряду Німеччини з питань антисемітизму Фелікс Кляйн.
"Це дуже очевидний випадок антисемітизму, і ми повинні втрутитися", – сказав він, додавши, що текст вивіски містить прямі посилання на нацистську епоху.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, вивіску з магазину прибрали, а зовні на крамниці невідомі написали "Нацисти – геть" та приклеїли стікери з написами "Ненавиджу нацистів" і подібними повідомленнями.
Якщо буде доведено, що було скоєно злочин розпалювання ненависті, власникам крамниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років або штрафу.
Зазначимо, що за кілька днів до цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час повторного відкриття синагоги в Мюнхені заявив про рішучість боротися з антисемітизмом у країні.
Влітку Мерц заявив, що міграція є одним з ключових чинників зростання антисемітизму в Німеччині.