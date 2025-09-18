У Німеччині почали розслідування через вивіску на крамниці "євреям вхід заборонено"

Прокуратура міста Фленсбург на півночі Німеччини почала розслідування щодо власника крамниці, який повісив плакат із забороною євреям заходити туди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент розпочався після того, як в одному з магазинів Флесбурга помітили вивіску антисемітського змісту. "Євреям вхід заборонено! Нічого особистого, навіть не антисемітизм, просто не можемо вас терпіти", – йшлось у ній.

Фото: DPA

Після повідомлення про вивіску в місцевих ЗМІ піднялась хвиля обурення. У поліції Флесбурга зафіксували кілька кримінальних заяв, на підставі чого почалась перевірка.

Інцидент засудив уповноважений уряду Німеччини з питань антисемітизму Фелікс Кляйн.

"Це дуже очевидний випадок антисемітизму, і ми повинні втрутитися", – сказав він, додавши, що текст вивіски містить прямі посилання на нацистську епоху.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вивіску з магазину прибрали, а зовні на крамниці невідомі написали "Нацисти – геть" та приклеїли стікери з написами "Ненавиджу нацистів" і подібними повідомленнями.

Якщо буде доведено, що було скоєно злочин розпалювання ненависті, власникам крамниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років або штрафу.

Зазначимо, що за кілька днів до цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час повторного відкриття синагоги в Мюнхені заявив про рішучість боротися з антисемітизмом у країні.

Влітку Мерц заявив, що міграція є одним з ключових чинників зростання антисемітизму в Німеччині.