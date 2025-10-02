В результате атаки на синагогу Манчестера погибли два человека, нападавшего застрелили

В результате вероятного террористического нападения на синагогу в британском Манчестере погибли два человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian со ссылкой на британскую полицию.

Мужчина, которого считают нападавшим, был застрелен полицейскими Большого Манчестера.

Однако полиция заявила, что его смерть невозможно подтвердить из-за проблем с доступом к его телу, связанных с "подозрительными предметами, которые были при нем". На место происшествия вызваны саперы.

Трое других человек остаются в тяжелом состоянии, говорится в заявлении полиции.

Инцидент произошел в день Йом Кипур – самый священный день в еврейском религиозном календаре.

В 9:31 по местному времени полиция получила сообщение об автомобиле, наехавшем на людей, и мужчине, раненом ножом, возле синагоги, расположенной в северной части Манчестера.

Общественности рекомендуют избегать этого района, пока полиция расследует инцидент.

